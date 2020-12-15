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Бойовики на Донбасі чотири рази відкривали вогонь за добу

Донбас, Вівторок 15 грудня 2020 07:48
Бойовики на Донбасі чотири рази відкривали вогонь за добу
Фото: бойовик (facebook.com mod mil rus)
Автор: Артур Родивилов

З початку 14 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксували 4 випадки порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь на провокації не відкривали.

Про це повідомляє командування ООС на сторінці в Facebook.

Перша вогнева провокація була помічена в районі населеного пункту Шуми. Тут ворог двічі вів неприцільний вогонь з протитанкових гранатометів і підствольних гранатометів.

Пізніше противник активізувався поблизу Авдіївки та населеного пункту Піски, де в бік позицій ЗСУ окупанти здійснили кілька пострілів зі стрілецької зброї.

З початку поточної доби російські найманці один раз порушили режим тиші на Донбасі. Збройні формування Російської Федерації відкрили неприцільний вогонь з підствольного гранатомета поблизу українських позицій у передмісті Авдіївки. За добу українські військові не постраждали.

Нагадаємо, 13 грудня бойовики на Донбасі дев'ять разів обстрілювали українські позиції. Бойових втрат унаслідок ворожих обстрілів немає.

Крім того, 12 грудня на Донбасі проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів двоє українських військових отримали поранення.

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