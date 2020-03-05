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На Донбасі бойовики випустили майже 30 мін, поранені четверо українських військових

Новини » Суспільство     05.03.2020 - 07:27
На Донбасі бойовики випустили майже 30 мін, поранені четверо українських військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовки порушили режим тиші 6 разів

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації протягом 4 березня 6 разів порушили режим припинення вогню. Поранені четверо військових, передає прес-центр ООС.

Зазначається, що противник випустив 26 мін, обстрілявши українські позиції із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, двічі неподалік Оріхового велися обстріли з мінометів: калібру 120 мм (11 мін) та з мінометів калібру 82 мм (8 мін). Поблизу Миронівського було випущено 4 міни з 82-мм міномету. Поруч з Травневим - з міномету калібру 82 мм (3 міни).

Обстріли зафіксовано також поруч з Кримським та в районі населеного пункту Шуми.

"Окрім цього, упродовж минулої доби противник двічі здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення №3, застосувавши стрілецьку зброю. Постраждалих осіб немає", - зазначили в ООС.

Також уточнили, що 4 березня внаслідок ворожих обстрілів чотири українських військовослужбовця отримали поранення. Від початку цієї доби обстрілів не було.

На Донбасі бойовики випустили майже 30 мін, поранені четверо українських військових

Нагадаємо, днями на Донбасі в результаті обстрілу з боку бойовиків був пошкоджений газопровід поблизу Новоселівки.

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