На Донбасі бойовики застосували заборонені міномети, один військовий дістав поранення

На Донбасі, 1 квітня, російсько-окупаційні війська протягом двох годин вели вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм з позицій поблизу населеного пункту Голубівське. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Вогнепальне осколкове поранення отримав один військовослужбовець Збройних Сил України. Зараз він перебуває у лікувальному закладі під наглядом медиків. Стан здоров’я воїна задовільний.

Підрозділи Об’єднаних сил дали окупантам гідну відповідь з наявного озброєння. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, раніше 1 квітня бойовики обстріляли позиції ООС біля Мар'їнки та Павлополя.

РБК-Україна писало, що 31 березня, внаслідок обстрілів збройними формуваннями Російської Федерації загинув командир 3-го гірничо-штурмового взводу 1-ї гірсько-штурмової роти військової частини А3029, лейтенант Олександр Маланчук. Ще двоє військових отримали поранення. Усього бойовики здійснили 14 обстрілів.

Раніше в Міністерстві закордонних справ України заявили, що російські окупаційні сили використовують глобальну загрозу поширення коронавірусу для ескалації ситуації на Донбасі.