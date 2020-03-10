На Донбасі бойовики застосували заборонені міномети, один український військовий поранений

Бойовики застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети
На Донбасі, 9 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.
Зазначається, що бойовики застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
Шість обстрілів зафіксовано у районі оперативно-тактичного угруповання "Північ":
"Противник, нехтуючи правилами Міжнародного гуманітарного права, здійснив обстріл санітарного автомобіля. Відтак за допомогою безпілотних літальних апаратів ворог скинув два заряди ВОГ-17 на дах транспортного засобу, який мав маркувальні емблеми Червоного хреста", - йдеться у повідомленні штабу ООС.
Внаслідок обстрілів 9 березня один український захисник отримав бойове ураження.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.
Нагадаємо, на Донбасі, 8 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.