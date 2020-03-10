На Донбассе боевики применили запрещены минометы, один украинский военный ранен

Боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы
На Донбассе, 9 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.
Отмечается, что боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Четыре обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
Шесть обстрелов зафиксировано в районе оперативно-тактической группировки "Север":
"Противник, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, осуществил обстрел санитарного автомобиля. Затем с помощью беспилотных летательных аппаратов враг сбросил два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства, имеющего маркировочные эмблемы Красного креста", - говорится в сообщении штаба ООС.
В результате обстрелов 9 марта один украинский защитник получил боевое поражение.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.
Напомним, на Донбассе 8 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.