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На Донбасі український військовий отримав бойове ураження

Новини » Суспільство     09.03.2020 - 19:33
На Донбасі український військовий отримав бойове ураження
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики вісім разів обстріляли позиції ООС

На Донбасі протягом поточної доби, 9 березня, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів один український військовий отримав бойове ураження, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Противник обстріляв позиції українських військових із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зокрема, три обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поруч з населеними пунктами Широкино, Гнутове, Водяне. П'ять обстрілів противник зробив в районі оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Орехово, Зайцеве, Новолуганського, Луганського та Авдіївки.

У штабі уточнили, що сьогодні в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойове ураження.

Нагадаємо, на Донбасі сьогодні, 9 березня, бойовики атакували військово-медичний автомобіль одного з підрозділів операції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Талаковка.

Бойовики обстріляли військово-медичний автомобіль ООС поблизу Талаківки На Донбасі з початку доби загинув військовий, п'ятеро поранені, ще у одного бойова травма
Теми: Новини ООС
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