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На Донбасі бойовики один раз обстріляли позиції ООС

Донбас, Вівторок 25 серпня 2020 13:45
На Донбасі бойовики один раз обстріляли позиції ООС
Фото: ситуація на Донбасі загострилася (mil.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

ЗСУ вогонь у відповідь по бойовикам не відкривали

Від початку доби російські окупаційні війська один раз порушили режим "тиші" на Донбасі. Збройні Сили України вогонь у відповідь по бойовикам не відкривали.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, близько 08:00 години окупанти застосували автоматичний станковий гранатомет у районі Хутора Вільний. Враховуючи провокативний характер обстрілу, вогонь у відповідь не відкривався. Також у відомстві зазначають, що бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, на Донбасі 24 серпня зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Також РБК-Україна писало, що на Донбасі загинув один український військовий через необережне поводження зі зброєю.

Крім того, з початку перемир'я на Донбасі, з 27 липня, спостерігачі ОБСЄ зафіксували 634 порушення режиму припинення вогню.

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