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На Донбасі бойовики один раз порушили "тишу": поранено військового

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Донбас, Вівторок 14 вересня 2021 17:44
На Донбасі бойовики один раз порушили "тишу": поранено військового Фото: бойовики на Донбасі обстріляли позиції ООС (flickr.com/ministryofdefenceua.7)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У вівторок, 14 вересня, проросійські бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Поранення отримав український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

"З початку сьогоднішнього дня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню", - зазначили в ООС.

Бойовики відкривали вогонь в районі населеного пункту Піски. Обстріл вівся з автоматичних станкових гранатометів.

В результаті обстрілу з боку бойовиків поранення отримав український військовий зі складу сил ООС. Після надання первинної медичної допомоги він евакуйований до лікувального закладу. Стан військовослужбовця задовільний.

На ворожий обстріл українські військові відповідали вогнем.

"Про дії збройних формувань РФ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ", - вказується в повідомленні.

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