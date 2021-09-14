На Донбассе боевики один раз нарушили "тишину": ранен военный
Во вторник, 14 сентября, пророссийские боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Ранение получил украинский военный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"С начала сегодняшнего дня зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - отметили в ООС.
Боевики открывали огонь в районе населенного пункта Пески. Обстрел велся из автоматических станковых гранатометов.
В результате обстрела со стороны боевиков ранение получил украинский военный из состава сил ООС. После оказания первичной медпомощи он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние военнослужащего удовлетворительное.
На вражеский обстрел украинские военные отвечали огнем.
"О действиях вооруженных формирований РФ украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ", - указывается в сообщении.