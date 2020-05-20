На Донбасі бойовики обстріляли три житлових будинки

На Донеччині в результаті обстрілу збройних формувань Російської Федерації пошкоджено три житлових будинки у Красногорівці. Обстріл бойовики чинили з мінометів.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил в Facebook.

Як зазначили в ООС, обстріли Красногорівки були здійснені днями. В результаті ніхто з місцевих жителів не постраждав.

"За підтвердженою інформацією української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін були суттєво пошкоджені три приватних будинки місцевих жителів. Також постраждали господарські будівлі. На щастя в результаті злочинних дій російських найманців ніхто з мирних жителів не постраждав", - повідомили в штабі.

Також в ООС назвали безпідставними звинувачення бойовиків в обстрілі цивільної інфраструктури з боку українських військових.

"При наявності прямих і безспірних доказів систематичних обстрілу окупантами мирних жителів Донбасу, безпідставні звинувачення керівниками російсько-окупаційних адміністрацій на адресу українських військовослужбовців у начебто пошкодженні об'єктів цивільної інфраструктури виглядають особливо цинічними і позбавленими здорового глузду", - йдеться в повідомленні.

Фото: наслідки обстрілу бойовиків в Красногорівці (facebook.com/pressjfo.news)

Раніше РБК-Україна писало, що на початку травня в Авдіївці під обстріл бойовиків потрапив будинок місцевої жительки. Сама жінка на момент обстрілу перебувала за межами дому і не постраждала.

Нагадаємо, від початку доби, 20 травня, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримав один український військовий.