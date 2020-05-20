На Донбасі бойовики застосували заборонене озброєння, поранено військового

Окупанти 14 разів порушили режим "тиші"
З початку поточної доби, 20 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілу був поранений один український військовослужбовець.
Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.
Бойовики для обстрілу українських позицій застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
"Наші військовослужбовці з наявних вогневих засобів дали окупаційним підрозділам гідну відсіч і жорстко придушили озброєну злочинну активність", - йдеться в повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог обстрілював українські позиції неподалік Павлополя, Пісків, Старогнатівки, двічі поруч Кам'янки та тричі у Богданівки, а по захисниках Красногорівки окупанти випустили 20 хв 120-го калібру.
За українським захисникам, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Оріхове ворог відкрив вогонь з заборонених мінськими угодами мінометів 120 мм, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Шуми, Південного, а також по околицях Кримського.
"Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Донбасі 19 травня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Втрат або поранених серед українських військових немає. Проте в результаті відповіді на ворожі обстріли українські військові поранили трьох бойовиків.
Автор: Валерія Мрачковська