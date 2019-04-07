В Луганській області бойовики обстріляли селище

Фото: наслідки обстрілу (npu.gov.ua)

Жертв серед населення немає

Національна поліція України повідомила, що в Луганській області у Попаснянському районі російсько-окупаційні війська продовжують порушувати умови перемир’я й здійснили обстріл мирного селища на лінії розмежування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

В поліції повідомили, що бойовики здійснили обстріл населеного пункту Золоте-4 з використанням протитанкового гранатомета. Вогонь вівся зі сторони селища Золоте-5 на тимчасово окупованій території.

"Внаслідок обстрілу снаряд влучив у будинок по вул. 1-а Вільна через що було пошкоджено дах, а також був пошкоджений автомобіль, який був припаркований неподалік", - заявили правоохоронці.

Поліція внесла даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікацією по ст. 258 (Терористичний акт) КК України.

"Жертв та постраждалих серед населення немає", - заявили в Нацполіції.

Фото: наслідки обстрілу (npu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу на Донбасі загинули двоє українських військових. Російсько-окупаційні війська 14 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому сім разів застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння, бойовиками було витрачено 59 мінометних мін калібру 120 та 82 мм