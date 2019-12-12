На Донбасі бойовики з гранатометів обстріляли позиції ООС

Від початку поточної доби, 12 грудня, на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центрі Міністерства оборони України.

Наголошується, що бойовики двічі обстріляли позиції українських військових в районі Павлополя у Донецькому напрямку.

"З 10:50 протягом півгодини противник вів вогонь з автоматичних гранатометів станкових. Майже відразу після цього окупанти почали застосовувати ручні протитанкові і автоматичні гранатомети і кулемети великого калібру", - повідомили в прес-центрі.

У Міноборони зазначили, що втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики порушували режим припинення вогню 10 разів. В результаті обстрілу поранення отримали двоє українських військових. Обстріл здійснювалися із застосуванням мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також РБК-Україна писало, що на Донеччині виявили сучасне військове обладнання Росії. зокрема, бойовиками використовуються російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).