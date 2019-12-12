На Донбассе боевики из гранатометов обстреляли позиции ООС

От начала текущих суток, 12 декабря, на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центре Министерства обороны Украины.

Отмечается, что боевики дважды обстреляли позиции украинских военных в районе Павлополя в Донецком направлении.

"С 10:50 в течение получаса противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. Почти сразу после этого оккупанты начали применять ручные противотанковые и автоматические гранатометы и пулеметы крупного калибра", - сообщили в пресс-центре.

В Минобороны отметили, что потерь среди украинских военных нет.

Напомним, за прошлые сутки боевики нарушали режим прекращения огня 10 раз. В результате обстрелов ранение получили два украинских военных. Обстрелы совершались с применением минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также РБК-Украина писало, что на Донбассе обнаружили современное военное оборудование России. В частности, боевиками используются российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).