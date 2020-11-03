На Донбасі бойовики двічі порушили режим "тиші"

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

На Донбасі 2 листопада на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

В районі населеного пункту Шуми противник застосував підствольний гранатомет і стрілецьку зброю, а неподалік Старогнатівки – підствольний гранатомет.

З початку поточної доби, 3 листопада, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, за минулу добу, 1 листопада, бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі.

Крім того, 1 листопада бойовики порушили домовленості Тристоронньої контактної групи про перемир'я на Донбасі. Окупаційні сили на Приазов'ї запустили через лінію розмежування безпілотник.

Як заявляв глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, процес вирішення конфлікту на Донбасі гальмується Російською Федерацією.