ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На Донбасі бойовики двічі порушили режим "тиші" поблизу Авдіївки

Донбас, Понеділок 19 жовтня 2020 07:56
На Донбасі бойовики двічі порушили режим "тиші" поблизу Авдіївки
Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Артур Родивилов

На Донбасі 18 жовтня збройні формування Російської Федерації двічі порушили домовленості, які вступили в дію 27 липня 2020. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Обидва факти зафіксовані в районі Авдіївки, де в обідній час супротивник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї, а ввечері застосував автоматичний станковий гранатомет.

Українські військові вогонь у відповідь на провокації окупантів не відкривали. З початку поточної доби, 19 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, 17 жовтня окупаційні війська порушували перемир'я поблизу Водяного, Авдіївки та Шумів. Найманці застосовували гранатомети різних систем.

В районах населених пунктів Харчовик і Широкине були зафіксовані прольоти двох безпілотників бойовиків типу "Квадрокоптер". БПЛА противника були придушені засобами радіоелектронної боротьби ЗСУ.

Днем раніше проросійські бойовики тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військових не було.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ДонбасООС

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся