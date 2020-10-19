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На Донбассе боевики дважды нарушили режим "тишины" вблизи Авдеевки

Донбасс, Понедельник 19 октября 2020 07:56
На Донбассе боевики дважды нарушили режим "тишины" вблизи Авдеевки
Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Артур Родивилов

На Донбассе 18 октября вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оба факта зафиксированы в районе Авдеевки, где в обеденное время противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а вечером применил автоматический станковый гранатомет.

Украинские военные огонь в ответ на провокации оккупантов не открывали. С начала текущих суток, 19 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, 17 октября оккупационные войска нарушали перемирие вблизи Водяного, Авдеевки и Шумов. Наемники применяли гранатометы различных систем.

В районах населенных пунктов Пищевик и Широкино были зафиксированы пролеты двух беспилотников боевиков типа "Квадрокоптер". БПЛА противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Днем ранее пророссийские боевики трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было.

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