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На Донбасі бойовики дев'ять разів відкривали вогонь, стріляли з важких мінометів

Донбас, Понеділок 01 лютого 2021 07:52
На Донбасі бойовики дев'ять разів відкривали вогонь, стріляли з важких мінометів
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

У неділю, 31 січня, збройні формування Російської Федерації дев'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", поблизу Водяного на Приазов'ї противник відкривав вогонь з міномета 120 калібру, автоматичних гранатометів, станкових протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У штабі наголосили, що для коректування вогню російські найманці використовували безпілотний літальний апарат типу "крило", який вчасно був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби, що зробило неможливим його подальше застосування.

Неподалік Лебединського противник здійснив провокаційний обстріл з мінометів 82 калібру, біля Пісок - з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Опитного зафіксовано кілька черг у бік українських позицій зі стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки - ще й з великокаліберного кулемета.

З початку поточної доби, 1 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Авдіївки, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", російсько-окупаційні війська відкривали неприцільний обстріл в бік наших позицій з ручного протитанкового і підствольного гранатометів. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, 30 січня на Донбасі було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілів поранено двох українських військових.

Також глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук зазначив, що проведення пропагандистського "форуму" в окупованому Донецьку свідчить про те, що на Донбасі загострюється ситуація.

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