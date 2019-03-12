На Донбасі бойовики за день два рази обстріляли позиції ООС

Втрат серед українських захисників немає

На Донбассе за день, 12 марта, боевики два раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сообщается, что в течение текущих суток противник дважды обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", два раза применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

В частности, враг из минометов калибров 120 и 82 мм обстрелял позиции ООС в районе населенного пункта Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

В штабе ООС отмечают, что потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников.

Напомним, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе с утра 12 марта соблюдается режим прекращения огня.

Добавим, ранее Генштаб сообщил, что укомплектованность войск на Донбассе основными образцами вооружения и военной техники составляет 99%.

Накануне генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отметил, что миротворцы ООН на Донбассе могли бы обеспечить выполнение минских соглашений.