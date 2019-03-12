На Донбасі бойовики за день два рази обстріляли позиції ООС

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Втрат серед українських захисників немає

На Донбасі за день, 12 березня, бойовики два рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Повідомляється, що протягом поточної доби супротивник двічі обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", два рази застосувавши озброєння, забороне мінськими домовленостями.

Зокрема, ворог з мінометів калібрів 120 і 82 мм обстріляв позиції ООС в районі населеного пункту Павлопіль; з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї - поблизу міста Авдіївка.

У штабі ООС відзначають, що втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників.

Нагадаємо, в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі з ранку 12 березня дотримується режим припинення вогню.

Додамо, раніше Генштаб повідомив, що укомплектованість військ на Донбасі основними зразками озброєння і військової техніки становить 99%.

Напередодні генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремингер зазначив, що миротворці ООН на Донбасі могли б забезпечити виконання мінських угод.