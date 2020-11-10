На Донбасі бойовики блокують пропуск громадян на шести з семи КПВВ

На Донбасі фактичний пропуск громадян здійснюється лише через контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська". Решта шість КПВВ блокуються бойовиками.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Всі сім КПВВ на Донбасі з української сторони відновили роботу сьогодні з 8:00. У Донецькій області не фіксується прибуття громадян як з боку підконтрольної, так і окупованої територій.

"У КПВВ в межах Донецької області "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар'їнка" і "Майорське" поки не фіксується прибуття громадян з окупованої території, швидше за все через блокування пропуску представниками ОРДО. Крім того, через побоювання у відмові у пропуску незаконними збройними формуваннями не фіксується прибуття людей для перетину лінії розмежування в напрямку окупованій території", - повідомили прикордонники.

У Луганській області відновили пропуск громадян три КПВВ - "Станиця Луганська", "Щастя" і "Золоте". Однак бойовики поки не пропускають людей через пункти пропуску "Щастя" і "Золоте".

Станом на 10:00 прикордонники в КПВВ "Станиця Луганська" оформили 49 осіб на вхід з тимчасово окупованої території і 51 - на вихід. Через КПВВ "Золоте" українська сторона пропустила один транспортний засіб і 2 осіби, проте бойовики автомобіль не пропустили і повернули на підконтрольну територію. Також 8 осіб, в тому числі 2 дітей, оформили на вихід в КПВВ "Щастя". При цьому прикордонники не виключають, що громадяни будуть повернуті бойовиками.

Нагадаємо, з 10 листопада Україна планувала відновити пропуск громадян через всі сім КПВВ на Донбасі. Серед них і два нові пункти пропуску - "Щастя" і "Золоте". Все КПВВ працюватимуть за графіком з 8 до 16.

Як писало РБК-Україна, вчора бойовики заявили, що не будуть відкривати пропуск через КПВВ "Щастя" і "Золоте". Окупанти вважають, що відкриття цих КПВВ не було погоджено з ними.

Після цього українська делегація в ТКГ звинуватила Росію в зриві відкриття нових КПВВ.