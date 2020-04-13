На Донбасі бойовики тричі порушили режим "тиші"

Иллюстратвиное фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

У понеділок, 13 квітня, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив обстріл поблизу Пісків, поблизу Павлополя, по населеному пункту Українське.

"Застосовуючи штатне озброєння, українські воїни жорстко придушили ворожі вогневі провокації", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці здійснили обстріл українських позицій поблизу Кримського.

На дії російських найманців українські військовослужбовці відповідали прицільним вогнем з опорних пунктів противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, воїни примусили окупантів негайно припинити будь-яку активність.

"Сьогодні, 13 квітня, втрат серед військовослужбовців збройних сил внаслідок обстрілу ворожих немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру тричі обстріляли позиції ООС. В результаті обстрілу один військовий загинув, ще один отримав поранення.

Крім того, окупаційні сили намагаються дискредитувати українських військовослужбовців. Окупанти поширюють неправдиву інформацію про причетність Об'єднаних сил до загибелі мирних жителів на Донбасі. Також найманці перешкоджають роботі спостерігачів ОБСЄ.