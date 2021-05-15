На Донбасі бойовики 6 разів обстрілювали позиції ООС: втрат серед українських військових немає

Так, противник два рази відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру біля Водяного. Три обстріли з мінометів 82-го калібру зафіксовані поблизу населеного пункту широке.

Біля Мар'їнки бойовики два стріляли по позиціях українських військових з автоматичних станкових і протитанкових гранатометів. Вогонь противником вівся також в районі населеного пункту Гладосове - тут також застосовувалися гранатомети.

"Бойових втрат серед особового складу ООС в результаті ворожого обстрілу немає", - наголошується в повідомленні.

Про всі факти порушень проросійськими бойовиками режиму перемир'я українська сторона СЦКК оперативно повідомила спостережної місії ОБСЄ.