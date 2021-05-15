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Бойовики 11 разів порушили "тишу": били з артилерійських установок і мінометів

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Україна, Субота 15 травня 2021 08:12
Бойовики 11 разів порушили "тишу": били з артилерійських установок і мінометів Фото: бойовики обстрілюють Донбас без зупинки(facebook\mod mil rus)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню 14 травня. По позиціях українських військових били з артилерійських установок, мінометів і великокаліберних кулеметів.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.

Поблизу населеного пункту Гнутове ворог використовував артилерійські установки 120-го калібру, а біля Мар'їнки - протитанкові гармати.

Неподалік Водяного та Новгородського противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля селища Широкине - ще й з мінометів 82-го калібру.

Крім того, в районі Світлодарська бойовики здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів і автоматичних станкових гранатометів. А біля Катеринівки російські окупанти обстрілювали позиції ООС з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Також в районі населеного пункту Новотошківське окупанти двічі відкривали вогонь у бік наших позицій з великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Недалеко від Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає", - йдеться в повідомленні ООС.

Там також повідомляють, що на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, на сьогоднішній ранок зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. У районі Гладосового та Мар'їнки ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Нагадаємо, на Донбасі загинув український військовий. Він отримав важке кульове поранення.

Раніше повідомлялося, що бойовики обстрілювали Донбас з танків. Загинув український воїн.

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