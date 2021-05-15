На Донбассе боевики 6 раз обстреливали позиции ООС: потерь среди украинских военных нет

Так, противник два раза открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра возле Водяного. Три обстрела из минометов 82-го калибра зафиксированы вблизи населенного пункта Широкое.

Возле Марьинки боевики два стреляли по позициям украинских военных из автоматичных станковых и противотанковых гранатометов. Огонь противником велся также в районе населенного пункта Гладосово - здесь также применялись гранатометы.

"Боевых потерь среди личного состава ООС в результате вражеского обстрела нет", - отмечается в сообщении.

Обо всех фактах нарушений пророссийскими боевиками режима перемирия украинская сторона СЦКК оперативно сообщила наблюдательной миссии ОБСЕ.