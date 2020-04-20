На Донбасі бойовики 6 разів порушили тишу, у ЗСУ втрат немає

На Донбасі на Великдень російсько-окупаційні війська, не зважаючи на встановлений режим всеосяжного і безстрокового припинення вогню, шість разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

"Українські захисники, знайомі з підступною тактикою загарбників, за допомогою штатних вогневих засобів змусили окупаційні підрозділи припинити злочинну активність", - повідомили у штабі ООС.

Переважна більшість порушень режиму "тиші" були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Тут з міномета калібру 82 мм бойовики обстріляли українських військових поблизу селища Піски.

Гранатомети різних систем окупанти застосували по позиціях ООС поруч з містом Мар’їнка.

Біля Широкиного російські найманці увечері двічі відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а поблизу села Павлопіль була помічена активність ворожих снайперів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю проти оборонців Луганського.

Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок обстрілів з боку збройних формувань РФ за минулу добу не було.

За даними розвідки Об’єднаних сил, 19 квітня наші підрозділи знищили двох бойовиків та ще двох поранили.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 18 квітня на Донбасі в результаті ворожих обстрілів було поранено трьох українських військових. Окупаційні війська били з мінометів по підрозділах ООС поблизу Луганського. Також велися обстріли біля Травневого, Кримського, Лебединського.

Як писало РБК-Україна, двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення внаслідок обстрілу з БМП на луганському напрямку. Поранених евакуювали до медично-військового закладу та надали допомогу.