ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У зоні ООС прикордонники виявили арсенал боєприпасів

Новини » Надзвичайні події    04.09.2019 - 16:43
У зоні ООС прикордонники виявили арсенал боєприпасів
Фото: вилучені боєприпаси (dpsu.gov.ua)

Вилучили один розірваний снаряд та 4 артилерійські снаряди з підривниками, 917 патронів різних калібрів

У Донецькій області в районі Операції об’єднаних сил (ООС) прикордонники виявили арсенал боєприпасів, що потенційно загрозливі для безпеки цивільного населення Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України.

Зазначається, шо в річці Кальміус неподалік Павлополя знаходяться вибухонебезпечні предмети. Саме в цьому місці відпочивають та купаються жителі навколишніх сіл.

"Водолазна група ДСНС підняла з річки один розірваний снаряд та 4 артилерійські снаряди з підривниками, 917 патронів калібру 5.45 мм, 517 патронів калібру 7.62х54 мм і 27 патронів калібру 7.62х39 мм", - йдеться у повідомленні.

За два дні працівники ДСНС і оперативники Донецько-Луганського регіонального управління вибухонебезпечні предмети були вилучені.

Зазначимо, що небезпечні боєприпаси нікому не завдали шкоди.

Фото: вилучені боєприпаси (dpsu.gov.ua)
Нагадаємо, під час обшуків у лісосмузі Сумській області виявила схованку зі зброєю, завезеним з району проведення операції Об'єднаних сил. Зброя планували використовувати для вчинення злочинів екстремістського характеру.
Як повідомляло РБК-Україна, у покинутій школі у Луганській області Служба безпеки України виявила схованку зі зброєю та боєприпасами, які за попередніми даними, втрачені в боях 4-5 річної давності.

Бойовики 3 рази обстріляли позиції ООС на Донбасі Бойовики на Донбасі посилюють позиції на передовій
Новини України боеприпасыООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся