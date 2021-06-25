На Донбасі бойовики 14 разів порушили режим "тиші"

За минулу добу, 24 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим тиші. Внаслідок чого один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

Зокрема, біля населеного пункту Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а неподалік Південного російсько-окупаційні війська двічі обстрілювали українських військових з мінометів 120-го калібру.

Крім того, в районі селища Шуми окупанти застосовували 120-мм міномети. Поблизу Мар’їнки ворожі війська двічі відкривали вогонь зі 100-мм протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра".

У напрямку Старогнатівки, на Приазов'ї та неподалік Водяного російські найманці здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Невельського окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Новотошківського - з мінометів 82-го калібру.

Також біля Красногорівки збройні формування РФ обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го калібру, а неподалік селища Піски відкривали вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Відомо, що у результаті ворожого вогню один військовий ЗСУ отримав проникаючі осколкові поранення. Його було госпіталізовано. Стан пораненого - середньої тяжкості.

Станом на 7.00 ранку 25 червня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог обстріляв українських військових зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.