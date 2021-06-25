На Донбасі бойовики 14 разів порушили режим "тиші"
За минулу добу, 24 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим тиші. Внаслідок чого один український військовий отримав поранення.
Про це повідомляє прес-служба ООС.
Зокрема, біля населеного пункту Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а неподалік Південного російсько-окупаційні війська двічі обстрілювали українських військових з мінометів 120-го калібру.
Крім того, в районі селища Шуми окупанти застосовували 120-мм міномети. Поблизу Мар’їнки ворожі війська двічі відкривали вогонь зі 100-мм протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра".
У напрямку Старогнатівки, на Приазов'ї та неподалік Водяного російські найманці здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поблизу Невельського окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Новотошківського - з мінометів 82-го калібру.
Також біля Красногорівки збройні формування РФ обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го калібру, а неподалік селища Піски відкривали вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Відомо, що у результаті ворожого вогню один військовий ЗСУ отримав проникаючі осколкові поранення. Його було госпіталізовано. Стан пораненого - середньої тяжкості.
Станом на 7.00 ранку 25 червня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
В районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог обстріляв українських військових зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Нагадаємо, що в ОБСЄ заявили про погіршення ситуації з безпекою на сході України.
Зокрема, представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Хайді Грау заявила, що дії бойовиків не дають змоги спеціальній моніторинговій місії ефективно виконувати свій мандат.