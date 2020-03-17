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На Донбасі в ході мінометного обстрілу поранено двох військових

Новини » Надзвичайні події     17.03.2020 - 17:22
На Донбасі в ході мінометного обстрілу поранено двох військових
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики з мінометів накрили позиції біля Новотошківського

Бойовики на Донбасі обстріляли з мінометів позиції українських військових, в результаті поранення отримали два бійця. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що бойовики в черговий раз порушили режим припинення вогню. Зокрема, по позиціях українських бійців поблизу Новотошківського з мінометів калібру 82 мм випустили 15 мін. Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.

"Евакуаційною технікою вони доставлені до військово-медичного закладу, де їм оперативно надали належну медичну допомогу. Стан здоров'я поранених задовільний", - йдеться в повідомленні.

Підрозділи операції Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що збройні формування Російської Федерації нарощують рівень підготовки артилерійських підрозділів на окупованому Донбасі. За даними розвідки, на одному з полігонів бойовики проводять збори щодо коригування артилерійського вогню.

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