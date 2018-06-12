На Донбасі бойовик "ДНР" здався українській поліції

бойовик з позивним "Чапаєв" здався поліції щоб уникнути покарання за участь в "ДНР"

У Донецькій області українським поліцейським здався колишній бойовик "ДНР", який переховувався в Українську від покарання. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції.

"Як розповів колишній бойовик, він почув, що в незаконних збройних формуваннях платять за службу "великі" гроші, а так як на той момент він не працював, то вирішив "підзаробити", - повідомили в поліції.

Зазначається, що найманець із позивним "Чапаєв" півроку прослужив в лавах терористів. Спочатку він був "черговим" КПП у військовій частині. До його завдань входило чергування на контрольно-пропускному пункті військової частини та перевірка автотранспорту, який в’їжджає - виїжджає звідти.

"У вільний час у військовій частині нас вчили збирати-розбирати зброю, а також пояснювали основи військового мистецтва", - розповів колишній бойовик.

Пізніше "Чапаєв" став помічником повара. Так тривало із серпня 2014 року по січень 2015 року.

"Незадоволений ставленням командування підрозділу до особового складу, а також не отримавши обіцяних грошей за службу, чоловік залишив військову частину й повернувся до свого рідного міста. Там він вів прихований спосіб життя та усіляко уникав зустрічі із правоохоронцями, побоюючись відповідальності за участь у НЗФ", - додали в поліції.

Коли ж чоловік дізнався, що є можливість "покаятися" та звільнитися від покарання, екс-бойовик здався поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі за добу протягом 10 червня 2018 року ліквідовано 3 бойовиків, ще 7 поранено.