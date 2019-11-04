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На Донбасі на блокпосту помер поліцейський

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Причину смерті у поліції не повідомили

На Донбасі в понеділок, 4 листопада, під час служби в районі проведення операції Об'єднаних сил на блокпосту "Лисичанськ-Гірське" помер поліцейський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомили в МВС, помер 47-річний майор поліції Володимир Стецюк. При цьому причини смерті не повідомляються.

"Поліцейський пройшов шлях від сержанта до майора. Останні півтора року ніс службу у складі роти патрульної поліції особливого призначення "Тернопіль". Разом з побратимами неодноразово виконував бойові завдання на сході держави, де завжди виявляв мужність, стійкість і професіоналізм. Колеги його запам'ятали доброю, щирою людиною, готовим прийти на допомогу і підтримати. Висловлюємо співчуття рідним і близьким Володимира. Світла пам'ять", - йдеться в повідомленні МВС.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 3 листопада, на Донбасі бойовики 14 разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу один військовий зі складу ООС отримав поранення.

Також РБК-Україна повідомляло, що 4 листопада на окупованій території поблизу населеного пункту Чермалик в Донецькій області бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ. Представники ОБСЄ були змушені екстрено посадити апарат на місці зльоту, щоб не допустити його втрату.

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