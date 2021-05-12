На Донбасі 8 обстрілів за добу: бойовики били з гранатометів і мінометів

Бойовики на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню за минулу добу, 11 травня. По позиціях українських військових окупанти били з гранатометів і мінометів.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.

Біля населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів по позиціях наших військових. А в районі селища Калинове-Борщувате бойовики били з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

Також неподалік селищ Новоселівка та Південне противник застосував у напрямку позицій наших захисників станкові протитанкові гранатомети. У передмісті населеного пункту Водяне ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Біля селища Лебединське по позиціях наших бійців били зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Також у напрямку населеного пункту Південне російські окупанти провели дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає за минулу добу.