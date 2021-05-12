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На Донбасі 8 обстрілів за добу: бойовики били з гранатометів і мінометів

Новость на русском → Україна, Середа 12 травня 2021 08:07
На Донбасі 8 обстрілів за добу: бойовики били з гранатометів і мінометів Фото: обстріли на Донбасі не вщухають (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню за минулу добу, 11 травня. По позиціях українських військових окупанти били з гранатометів і мінометів.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС у Facebook.

Біля населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів по позиціях наших військових. А в районі селища Калинове-Борщувате бойовики били з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

Також неподалік селищ Новоселівка та Південне противник застосував у напрямку позицій наших захисників станкові протитанкові гранатомети. У передмісті населеного пункту Водяне ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Біля селища Лебединське по позиціях наших бійців били зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Також у напрямку населеного пункту Південне російські окупанти провели дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає за минулу добу.

Нагадаємо, спікер Державного департаменту США Нед Прайс заявив про напружену ситуацію біля українських кордонів. За його словами, Росія тільки частково відвела свої війська.

Раніше повідомлялося, що Зеленський оцінив ймовірність нападу Росії на Україну. Він переконаний, що ситуація покращилася.

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