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На Донбассе 8 обстрелов за сутки: боевики били из гранатометов и минометов

Новина українською → Украина, Среда 12 мая 2021 08:07
На Донбассе 8 обстрелов за сутки: боевики били из гранатометов и минометов Фото: обстрелы на Донбассе не утихают (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 11 мая. По позициям украинских военных оккупанты били из гранатометов и минометов.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Возле населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров по позициям наших военных. А в районе поселка Калиново-Борщеватое боевики били из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

Также неподалеку поселков Новоселовка и Южное противник применил в направлении позиций наших защитников станковые противотанковые гранатометы. В пригороде населенного пункта Водяное враг открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

У поселка Лебидинское по позициям наших бойцов били из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Также в направлении населенного пункта Южное российские оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет за прошедшие сутки.

Напомним, спикер Государственного департамента США Нед Прайс заявил о напряженной ситуации у украинских границ. По его словам, россия только частично отвела свои войска.

Ранее сообщалось, что Зеленский оценил вероятность нападения России на Украину. Он убежден, что ситуация улучшилась.

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