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Бойовики п'ять разів обстріляли позиції ООС на Донбасі: вогонь вівся із забороненої зброї

Новость на русском → Донбас, Вівторок 11 травня 2021 17:47
Бойовики п'ять разів обстріляли позиції ООС на Донбасі: вогонь вівся із забороненої зброї Фото: український військовий з автоматом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На Донбасі протягом 11 травня збройні формування Російської Федерації п'ять разів відкривали вогонь по позиціях ООС. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил (ООС).

Проросійські бойовики відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів поблизу селища Новгородське. Неподалік від населених пунктів Новоселівка та Південне противник задіяв протитанкові гранатомети та намагався провести дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає. У відповідь на обстріл бойовиків військові ООС відкривали вогонь.

Українська сторона поставила до відома місію ОБСЄ про грубе порушення перемир'я з боку проросійських незаконних збройних формувань.

Нагадаємо, в суботу в госпіталі Харкова помер військовий, який отримав поранення на Донбасі наприкінці квітня.

Ще один воїн, раніше поранений в зоні ООС, помер у п'ятницю у Львівській лікарні.

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