Бойовики п'ять разів обстріляли позиції ООС на Донбасі: вогонь вівся із забороненої зброї
На Донбасі протягом 11 травня збройні формування Російської Федерації п'ять разів відкривали вогонь по позиціях ООС. Втрат серед українських військових немає.
Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил (ООС).
Проросійські бойовики відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів поблизу селища Новгородське. Неподалік від населених пунктів Новоселівка та Південне противник задіяв протитанкові гранатомети та намагався провести дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає. У відповідь на обстріл бойовиків військові ООС відкривали вогонь.
Українська сторона поставила до відома місію ОБСЄ про грубе порушення перемир'я з боку проросійських незаконних збройних формувань.
Нагадаємо, в суботу в госпіталі Харкова помер військовий, який отримав поранення на Донбасі наприкінці квітня.
Ще один воїн, раніше поранений в зоні ООС, помер у п'ятницю у Львівській лікарні.