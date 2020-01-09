На Донбасі 8 січня поранення отримали троє українських військових

На Донбасі 8 січня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Зазначається, що противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог відкривав вогонь по захисникам Лебединського, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Чотири обстріли по позиціям Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний - зі ствольної артилерії калібру 122 мм та 120-мм мінометів;

неподалік з Новоолександрівкою - зі стрілецької зброї;

біля Новолуганського - з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

"У результаті ворожих обстрілів три військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення", - зазначили у штабі ООС.

З початку цієї доби російські бойовики вогневої активності не проявляли.

Втрат в лавах ЗСУ немає.

Нагадаємо, 7 січня бойовики також двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Противник застосував гранатомети різних систем та інше стрілецьку зброю. Втрат серед українських військових не було.

СММ ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей про відвід озброєнь на Донбасі з української сторони. У звітах від 4 і 6 січня 2020 року команда місії ОБСЄ надала інформацію про порушення українською стороною Мінських угод про відвід озброєнь. Зокрема, зафіксовано присутність на лінії розмежування зенітних ракетних комплексів 9К33 "Оса".