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На Різдво на Донбасі двічі обстріляли Василівку

Новини » Суспільство     08.01.2020 - 07:28
На Різдво на Донбасі двічі обстріляли Василівку
Ілюстративне фото (ООС)

Втрат у лавах ООС немає

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі протягом вівторка, 7 січня, двічі порушили режим припинення вогню. Про це передає прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що обидва рази обстріли зафіксовано по українських позиціях неподалік населеного пункту Василівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Противник застосував гранатомети різних систем та іншу стрілецьку зброю.

"Вчора, 7 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було. З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає", - зазначили в ООС.

На Різдво на Донбасі двічі обстріляли Василівку

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей про відведення озброєнь на Донбасі з української сторони. У звітах від 4 і 6 січня 2020 року команда місії ОБСЄ надала інформацію про порушення українською стороною Мінських угод про відведення озброєнь. Зокрема, зафіксовано присутність на лінії розмежування зенітних ракетних комплексів 9К33 "Оса".

У відповідь міжнародна спільнота InformNapalm припустила, що інформація СММ ОБСЄ може бути пов’язана зі зростанням кількості громадян Росії у складі спостерігачів.

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