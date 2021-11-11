На Донбасі 5 обстрілів за добу: бойовики застосовували заборонену зброю

Бойовики на Донбасі 5 разів обстріляли позиції українських військових. При цьому один раз окупанти застосовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
В районі населеного пункту Пчепилівка ворог вів обстріл наших позицій з мінометів 82-го калібру. Біля Катеринівки в Луганській області окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.
У бік Широкиного російські найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Біля Золотого-4 противник обстріляв наших бійців зі стрілецької зброї.
Також недалеко від Новотошкоського ворожі війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
За минулу добу в лавах українських воїнів втрат немає.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили в ООС.
Також зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Це змусило окупантів припинити обстріли.
Нагадаємо, що бойовики на Донбасі обстріляли село з мінометів. В результаті пошкоджено будинки та лінію електропередач.
Раніше повідомлялося, що в ОБСЄ стурбовані ситуацією на Донбасі. Там зазначають, що останнім часом стало більше обстрілів. Такого не спостерігали з літа.