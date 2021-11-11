На Донбассе 5 обстрелов за сутки: боевики применяли запретное оружие

В районе населенного пункта Пчепиловка враг вел обстрел наших позиций из минометов 82-го калибра. Возле Катериновки в Луганской области оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Широкино русские наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Возле Золотого-4 противник обстрелял наших бойцов из стрелкового оружия.

Также недалеко от Новотошкоского вражеские войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки в рядах украинских воинов потерь нет.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в ООС.

Также отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение. Это заставило оккупантов прекратить обстрелы.