Обстріл Луганської ТЕС. У Щасті відключили опалення через пошкодження колектора

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка в Telegram .

"За результатами обстрілу поблизу КПВВ щастя біля Щастинської ТЕС був пошкоджений головний тепловий колектор. З метою усунення витоку теплої води подача опалення на місто Щастя до закінчення обстрілу і ліквідації пошкоджень буде припинена", - йдеться в повідомленні.

Також Геращенко повідомив, що в результаті обстрілу спалахнув склад з горючими матеріалами, який розташований в 100 метрах від теплоцентралі. На складі зберігалося близько 14 тонн дизельного палива і масла.