Ситуація на Донбасі. Збройні формування РФ дев'ять разів порушили режим "тиші"
Фото: збройні формування РФ дев'ять разів порушили режим "тиші" (facebook com mod mil rus111)
На Донбасі, станом на 11:00, збройні формування РФ дев'ять разів порушили режим "тиші". Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на штаб ООС.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
- Щастя - з станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
- Позиції українських захисників поблизу Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Гнутове - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
- Широкіне - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
- Двічі Красногорівку - з протитанкових гармат МТ-12.
- Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.
- Мар'їнку - з артилерії калібру 122 мм.
- Водяне - з мінометів калібру 120 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
"Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил оцінюється як стабільна", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Донбасі окупаційні війська продовжують обстріляти житлові райони. У місті Щастя Луганської області снаряд влучив у житловий будинок.