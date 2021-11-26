На Донбасі 14 обстрілів за добу: бойовики застосовували міномети і гранатомети

За минулу добу, 25 листопада, бойовики обстріляли позиції українських військових на Донбасі 14 разів, включаючи 4 обстріли з озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Обстріли українських військових в основному велися з мінометів і гранатометів.

У бік Луганського бойовики тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

У напрямку Авдіївки окупанти здійснили два обстріли, застосовуючи міномети 82-го та 120-го калібру.

У районі Лебединського російські найманці застосовували міномети 120-го калібру. А в бік південного здійснювали обстріли зі стрілецької зброї.

Також в районі Новотошківського ворожі війська двічі відкривали вогонь, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

Позиції наших захисників біля Катеринівки потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. А в бік Попасної та Новоолександрівки окупанти цілилися з гранатометів різних систем.

У районі Красногорівки бойовики відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. А біля Світлодарська обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає", - уточнили в ООС.

На обстріли окупантів наші війська відповідали взаємністю, не застосовуючи зброю, заборонену "Мінськом".

