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На Донбассе 14 обстрелов за сутки: боевики применяли минометы и гранатометы

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Украина, Пятница 26 ноября 2021 07:32
На Донбассе 14 обстрелов за сутки: боевики применяли минометы и гранатометы Фото: боевики обстреливали позиции ООС из минометов и гранатометов (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Наталья Скороход

За прошедшие сутки, 25 ноября, боевики обстреляли позиции украинских военных на Донбассе 14 раз, включая 4 обстрела из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Обстрелы украинских военных в основном велись из минометов и гранатометов.

В сторону Луганского боевики трижды открывали огонь из гранатометов разных систем.

В направлении Авдеевки оккупанты совершили два обстрела, применяя минометы 82-го и 120-го калибра.

В районе Лебединского российские наемники применяли минометы 120-го калибра. А в сторону Пивденного производили обстрелы из стрелкового оружия.

Также в районе Новотошковского вражеские войска дважды открывали огонь, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Позиции наших защитников возле Катериновки попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. А в сторону Попасной и Новоалександровки оккупанты целились из гранатометов разных систем.

В районе Красногоровки боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра. А возле Светлодарска обстреливали наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - уточнили в ООС.

На обстрелы оккупантов наши войска отвечали взаимностью, не применяя оружие, запрещенное "Минском".

Напомним, что 24 ноября боевики 10 раз обстреляли наших военных на Донбассе. Обошлось без потерь.

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