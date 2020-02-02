На Донбасі троє військових отримали поранення і травми

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики на Донбасі 11 раз обстріляли позиції українських військових

На Донбасі з початку доби, 2 лютого, в результаті ворожих обстрілів поранено двоє українських військових, один військовослужбовець отримав бойове поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що в неділю озброєні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 11 разів.

Бойовики обстрілювали позиції українських військових із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики здійснили чотири обстріли: поблизу Пісків, Лебединського та біля населеного пункту Василівка.

Крім того, сім обстрілів з боку бойовиків зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": чотири рази в районі населеного пункту Луганське, двічі поблизу з Кримським і біля н. п. Новотошковське.

У штабі повідомили, що на всі обстріли російських окупантів підрозділи Об'єднаних сил давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння.

Нагадаємо, в суботу, 1 лютого, на Донбасі, в результаті обстрілу ворожих один український військовий загинув і один отримав поранення. Ще один військовослужбовець Об'єднаних сил постраждав в результаті підриву на вибухівці. Вчора окупанти 15 раз порушували режим припинення вогню.

Також РБК-Україна писало, що з початку 2020 року незаконні збройні формування РФ на Донбасі більше 90 разів перешкоджали діяльності спостерігачів СММ ОБСЄ. Найбільше порушень з боку бойовиків було зафіксовано в районі Верхнешироковского і Заїченко.