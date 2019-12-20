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ЄК виділить 8 млн євро на допомогу постраждалим на Донбасі

Новини » Політика     20.12.2019 - 17:42
ЄК виділить 8 млн євро на допомогу постраждалим на Донбасі
Ілюстративне фото (facebook.com eucouncil)

Гуманітарна допомога Євросоюзу Україні в 2019 році зросла до 23 млн євро

Європейська комісія виділить додаткових вісім мільйонів євро для українців, які постраждали в результаті конфлікту на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Еврокомісії.

Як повідомляється, з цими засобами гуманітарна допомога Європейського союзу Україні у поточному році зросла до 23 млн євро.

"Більше п'яти років триваючого конфлікту виснажили здатність людей піклуватися про свої основні потреби. ЄС продовжує допомагати вразливим людям по обидві сторони контактної лінії. Це фінансування допоможе їм протистояти суворим зимовим умовам", - зазначив єврокомісар з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

З новим фінансуванням ЄС буде підтримувати постраждалих від конфлікту цивільних у непідконтрольних і контрольованих урядом районах, у першу чергу тих, які живуть уздовж лінії зіткнення.

Нагадаємо, 19 грудня Палата представників США схвалила виділення фінансової допомоги Україні в розмірі майже 700 мільйонів доларів. Виділення фінансової допомоги Україні включено в законопроект про фінансування роботи уряду США в 2020 році.

Крім того, Німеччини виділить 850 млн євро на гуманітарні проекти міжнародної благодійної організації ADRA в Україні для допомоги цивільним мешканцям Донбасу.

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