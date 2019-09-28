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Польща передала кошти для допомоги жителям окупованого Донбасу

Новини » Суспільство    28.09.2019 - 06:56
Польща передала кошти для допомоги жителям окупованого Донбасу
Ілюстративне фото (УНІАН)

Кошти у розмірі 1 млн доларів спрямують на допомогу літнім людям

Польща перерахувала до Управління ООН з координації гуманітарних питань кошти на допомогу нужденним на сході України. Про це передає РБК-Україна з посиланням на постійне представництво Польщі при ООН в Женеві.

Загалом було передано 1 млн доларів для гуманітарної допомоги жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей. Відзначається, що необхідна допомога буде надана найбільш нужденним, у тому числі літнім людям та людям з інвалідністю. Також допомогу надаватимуть медики.

В заяві ООН зазначено, що на сході України близько 5,2 мільйона чоловік зіткнуться з шостої взимку збройного конфлікту.

Польща передала кошти для допомоги жителям окупованого ДонбасуПольща передала кошти для допомоги жителям окупованого Донбасу

Нагадаємо, ООН закликав донорів активізувати зусилля по наповненню Об'єднаного фонду гуманітарної допомоги Україні для того, щоб до початку зими знайти 52 млн доларів для Донбасу, щоб забезпечити найбільш гострі гуманітарні потреби.

У цілому план гуманітарного реагування ООН для України на 2019 рік передбачає загальні фінансові потреби на рівні 162 млн доларів. Зараз наповнений бюджет на 32%.

На Донбас відправили понад півтори тони медикаментів В ООН закликали знайти 52 млн доларів для Донбасу до зими
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