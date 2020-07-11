Донбас не цікавить РФ і не є її метою, - Резніков

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що Росії не потрібні окуповані території Донбасу. За його словами, це спосіб звернути на себе увагу.

Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню "Главком".

"Вони не є територією РФ, тому що їй не потрібні. Якщо на Крим росіяни поклали око на свою територію, то частково окупований Донбас не був їх метою. Це засіб мотати нам нерви й щоб весь світ звернув на російських увагу: мовляв, ну говоріть же з нами", - заявив Резніков.

Він також сказав, що росіяни "висмоктують" з окупованих територій все, що можна. Водночас у цю територію не вкладають нічого.



"Донбас їх не цікавить, вони до нього ставляться як уже навіть не до колонії. Вони підтримують там бюджет, але питання не стоїть, щоб там щось розвивати. Принаймні, я про це не чув, а у мене багато інформації з окупованих територій. тут не треба бути навіть більшим розвідником - просто люди пишуть", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Резніков повідомив, що Росія готова піти на поступки в переговорах з Донбасу.

При цьому глава МЗС Дмитро Кулеба, особливий статус окупованого Донбасу можливо закріпити, але без права накладати вето на будь-які загальнонаціональні рішення.