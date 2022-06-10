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На Донбасі українські захисники відбили 14 атак ворога та знищили склад з боєприпасами

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Україна, П'ятниця 10 червня 2022 22:28
На Донбасі українські захисники відбили 14 атак ворога та знищили склад з боєприпасами Фото: українські військові (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання об’єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 4 танки; 2 артилерійські системи; 11 бойових броньованих машин; 3 одиниці автомобільної техніки; 1 склад з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотних літальних апарата типу "Орлан-10".

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку ЗСУ відкинули окупантів на 7 кілометрів від обласного центру.

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