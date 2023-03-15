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В Украине задержали бывшего СБУшника, который шантажировал коллег в обмен на дезертирство

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Украина, Среда 15 марта 2023 13:18
В Украине задержали бывшего СБУшника, который шантажировал коллег в обмен на дезертирство Фото: в Украине задержали бывшего СБУшника, который с помощью шантажа пытался заставить коллег бежать из Киева (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала бывшего сотрудника, который призвал украинских защитников к дезертирству и бегству из Киева. Если коллеги ему отказывали, шантажировал "слить" данные о них ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Накануне полномасштабного вторжения он уволился со службы и уехал в одну из стран Евросоюза. Оттуда он звонил по телефону бывшим коллегам и призывал их дезертировать из Киева, обещая, что в таком случае с ними "все будет хорошо", - говорится в сообщении.

Если ему отказывали, то угрожал "слить" их персональные данные представителям российских спецслужб.

Кроме того, он пытался передать врагу сведения о ходе мобилизационных мероприятий и местах дислокации отдельных подразделений Сил обороны. Для этого пытался разузнать эту информацию у сотрудников СБУ.

В марте 2023 года он пересек государственную границу Украины, где его сразу задержали. В настоящее время ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

На основании собранных доказательств следователи Главного следственного управления СБУ сообщили ему о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1.ст. 14, ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
ч. 2. ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

Как сообщалось, в Украине к 12 годам тюрьмы приговорили российского киллера, планировавшего убийство министра обороны Украины Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.

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Служба безопасности Украины
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