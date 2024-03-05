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На Донбассе трое агентов РФ искали позиции систем ПВО. Их судили за госизмену

Архивное фото: На Донбассе трое агентов РФ искали позиции систем ПВО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Трое жителей Донецкой и Луганской области получили приговоры за помощь России. Они искали системы ПВО вблизи линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

О ком идет речь

Как установило расследование, все трое осужденных являются жителями Донецкой и Луганской областей. Злоумышленники работали на военную разведку оккупационных группировок Южного военного округа вооруженных сил России.

Так, один из них был на прямой связи с командиром разведывательного подразделения 100-й отдельной мотострелковой бригады российских войск.

Другой злоумышленник переехал в Днепропетровскую область, где отслеживал пункты базирования ПВО, а также перемещение военных колонн украинских защитников в направлении передовой. Чтобы собирать "нужную" информацию, он устроился экспедитором в торговой компании и под видом рабочих поездок разведывал местность.

Еще один пособник агрессора был участником российской агентурной сети, которую Служба безопасности нейтрализовала в марте 2022 года в Луганской области. В составе вражеской группы злоумышленник готовил "отчеты" оккупантам о дислокации подразделений Сил обороны во время боев за Северодонецк.

Какую информацию они передавали оккупантам

Прежде всего злоумышленников интересовали места временной дислокации передовых подразделений Сил обороны на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Также они пытались выявить пункты базирования ПВО и маршруты перемещения тяжелой бронетехники в районе Краматорска и в прифронтовой Днепропетровской области.

Что решил суд

Сотрудники СБУ задержали всех трех вражеских приспешников в результате спецопераций весной 2022 и осенью 2023 года. Суд признал предателей виновными по трем статьям уголовного кодекса Украины:

  • государственная измена;
  • предоставление вооруженным формированием страны-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ;
  • несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения;

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил одному из злоумышленников 7 лет тюрьмы, другой - получил 10 лет заключения, а еще один предатель проведет за решеткой 12 лет.

Приговоры для предателей и оккупантов

Недавно суд вынес приговор соратнику ликвидированного предателя Илье Кивы. Осужденный шпионил за комплексами противовоздушной обороны в Днепропетровской области.

Также четверо предателей, воевавших против сил обороны на восточном и южном фронтах, получили реальные сроки заключения. Их приговорили к 15 годам лишения свободы.

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