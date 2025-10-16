RU

Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Трамп может заставить Россию сесть за стол переговоров по Украине, - The Telegraph

Иллюстративное фото: Дональд Трамп может заставить Россию сесть за стол переговоров по Украине (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Дональд Трамп может подтолкнуть Россию к переговорам и завершению войны с Украиной, что выглядит более реалистичным, чем долгосрочный мир на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Telegraph.

Международный обозреватель и эксперт по ближневосточным делам Кон Кофлин в своей статье для The Telegraph утверждает, что добиться мира между Украиной и РФ Дональду Трампу будет проще, чем между Израилем и Палестиной, где конфликт длится почти восемь десятилетий.

По мнению Кофлина, Трамп излишне уверен в прочности достигнутого соглашения между Израилем и ХАМАС, которое уже показывает признаки разрушения.

В отличие от этого, Украина обладает шансом использовать нынешнюю уверенность США, чтобы оказать давление на Россию и подтолкнуть Москву к переговорам.

Обозреватель выделяет несколько факторов, повышающих вероятность прекращения огня: поставки Украине американских ракет "Томагавк", способных поражать цели глубоко внутри территории РФ, а также усиление тарифного давления на страны, закупающие российскую нефть, включая Индию и Китай.

Кофлин отмечает, что Путин обладает всей полнотой власти, необходимой для соблюдения соглашений, тогда как в Палестине отсутствует единое руководство, способное удержать достигнутый мир.

Эксперт подчеркивает, что даже временное перемирие между Украиной и Россией, пусть болезненное для обеих сторон, может оказаться более значимым достижением, чем "вечный мир", которого Трамп способствовал в секторе Газа.

Россияне понимают ценность дипломатических компромиссов, и при должном давлении со стороны США и союзников у Трампа есть шанс заставить Путина отказаться от планов полного захвата Украины и остановить военные действия на текущих позициях.

Напоминаем, что США закрепили полный контроль над ключевыми морскими путями и теперь планируют расширить борьбу с наркокартелями, сосредоточив внимание на Венесуэле и маршрутах поставок запрещенных веществ.

Отметим, что президент США Дональд Трамп выступил с призывом к ХАМАС сложить оружие, отметив, что в противном случае возможно принудительное разоружение, и подчеркнул важность возвращения заложников и тел погибших.

